İZMİR ÇİĞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz BÜYÜKÇİĞLİ Mahallesi 21913 ada 17 parsel (Eski 21913 ada 2 parsel) sayılı taşınmazın 4083/20480 hissesi RAHİM YILGIN:RAHMİ oğlu,1711/20480 hissesi NERMİN UZAR: HULUSİ kızı, 1711/20480 hissesi NEVZAT ÖZFİLİZ: HULUSİ OĞLU, 1711/81920 hissesi HULUSİ ÖZFİLİZ: NEDRET oğlu, 1711/81920 hissesi BİRCAN ÖZFİLİZ: KERİM kızı, 1711/81920 hissesi KADİR HAKAN ÖZFİLİZ: NEDRET oğlu, 1711/81920 hissesi BÜŞRA ÖZFİLİZ: NEDRET kızı,11/20 hissesi VİYAN KONSEPT DANIŞMANLIĞI YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı olup;taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde "TEMEL FATMA ALİMLERE AİTTİR" Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/Beyanının İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'nün 14/10/2025 tarihli 2025/971 Fen Kayıt Numaralı tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/miraçısı tepit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliğ olunur.

