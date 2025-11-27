İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ESAS NO : 2024/166 Esas

DAVALI : HATİCE KIRMIZIBIYIK

Davacı Muammer Kırmızıbıyık tarafından davalı Hatice Kırmızıbıyık aleyhine 11/03/2024 tarihinde mahkememize açılan davada, davalı Hatice Kırmızıbıyık'ın (İbrahim ve Fatma kızı, 26/06/1981 doğumlu) tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, tahkikat duruşma gününün ilan yolu ile davalı Hatice Kırmızıbıyık'a tebliğine karar verilmiş olmakla; Davalı Hatice Kırmızıbıyık'ın tahkikat için belirlenen duruşma günü olan 24.03.2026 günü saat 10:45'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeniden davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150.madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda hüküm verileceği ve ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun tahkikat duruşma gün ve saatinin davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 24.11.2025

Basın No: ILN02344013

#ilan.gov.tr