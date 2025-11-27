27 Kasım 2025, Perşembe
İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 27.11.2025 00:00 Güncelleme: 27.11.2025 00:03
İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025/184 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/184 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|950.000,00
|1
|Taşıt
|34RUL04 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , B8 Tipli , CGL329526 Motor No'lu , WAUZZZ8K7EA041408 Şas ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:15
24/11/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02343759
#ilan.gov.tr