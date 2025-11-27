İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2025/184 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/184 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 34RUL04 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , B8 Tipli , CGL329526 Motor No'lu , WAUZZZ8K7EA041408 Şas ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:15

24/11/2025 (İİK m.114/4)

