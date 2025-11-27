ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup aşağıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden (15.11.2024 tarihinde ilan koymaya mahsus yerine asılmıştır)Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın yayım Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.