KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Sayı :2025/127 Esas 16.11.2025

Konu : Bilgi ve Belge

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Sincik İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. maddesine göre ilan olunur.17/11/2025

İL/İLÇE KÖY ADA/PARSEL MALİK BABA ADI YÜZ ÖLÇÜMÜ Adıyaman Arıkonak Köyü 121 Ada 1-Ekrem Akarslan-15070352508 Mahmut Ensari 15.39 M2 Sincik 1 Parsel 2-Mehmet Akarslan-15067352672 Mahmut Ensari 3-Ramazan Akarslan-15082352152 Mahmut Ensari 4-Rıfat Akarslan-15079352226 Mahmut Ensari 5-Şevket Akarslan-15064352736 Mahmut Ensari

Basın No: ILN02342198

