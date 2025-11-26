KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Sayı :2025/140 Esas 16.11.2025

Konu : Bilgi ve Belge

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Sincik İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4. ve 10. maddesine göre ilan olunur.17/11/2025

İL/İLÇE KÖY ADA/PARSEL MALİK BABA ADI YÜZ ÖLÇÜMÜ Adıyaman Arıkonak Köyü 113 Ada 1- Abuzer Çakan-39370813644 Zeynal 796,55 m² Sincik İlçesi Binçit Mevkii 205 Parsel 2- Bahri Delikanlı-24067052758 Hüseyin 3- Bedriye Çakan-23758027082 Zeynal 4- Elif Delikanlı-24187048778 Mustafa 5- Enkari Delikanlı-24073052520 Hüseyin 6- Hasan Delikanlı-24178049050 Hüseyin 7- Mehmet Bulut-18620504006 Mustafa 8- Mehmet Çakan-39361813936 Zeynal 9- Mehmet Delikanlı-24184048832 Hüseyin 10- Mustafa Bulut-11509471154 Mustafa 11- Nadriye Yetkin-24181048996 Hüseyin 12- Nazime Aydın-14473372472 Hüseyin 13- Ramazan Delikanlı-24070052684 Hüseyin 14- Şükrü Çakan-39373813580 Zeynal 15- Zeliha Dinç-25270012560 Mustafa 16- Zelihan Ekinci-38989826328 Zeynel 17- Zeynal Çakan-39376813426 Ramazan



Basın No: ILN02341856

#ilan.gov.tr