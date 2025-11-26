AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/2119 Esas

DAVALILAR : 1- SELVİHAN AKIN- 28514521682

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/03/2026 günü saat: 09:35'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02340458

