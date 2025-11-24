SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN METNİ

Mersin İli, Silifke İlçesi, Silifke Organize Sanayi Müdürlüğünün 13/07/2021 tarih ve 2021/398-353 sayılı yazısı ekinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 08/07/2021 tarih ve 07 sayılı kararı ile; Silifke Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan 10/11/2021 tarihinde 3402S.Y.nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili neticesinde Tosmurlu Mahallesi 142 ada, 1 parsel numaralı (Eski 396 parsel) 8468,51 m2 Tarlanın 192/1728 hisse sahibi 394605349992 TC nolu Hasan OKUR'a isabet eden 940.95 m2 alanlı taşınmaz hissesinin Silifke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına kamulaştırılması için 4562 sayılı Organize Sanayi Bölge Kanunun 5.maddesine göre Silifke Belediye Başkanına yetki verilmiştir. Silifke Belediye Encümenince 12/11/2025 tarih ve 2025/1356 sayı ile söz konusu Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde kalan Tosmurlu Mahallesi 142 ada, 1 parsel numaralı (Eski 396 parsel) 8468,51 m2 Tarlanın 192/1728 hisse sahibi 394605349992 TC nolu Hasan OKUR'a isabet eden 940.95 m2 alanlı taşınmazın hissesinin kamulaştırma bedeli ve her türlü masrafları Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce ödenmek şartı ile Organize Sanayi Bölgesi adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.maddesine göre kamulaştırmasına karar verilmiştir.

Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi 142 ada, 1 parsel numaralı (Eski 396 parsel) 8468,51 m2 Tarlanın 192/1728 hisse olup, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8.11 ve 12. Maddelerine istinaden Silifke Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden elde edilen ödeme miktarları hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılacaktır.

Söz konusu parselin hissedarı olan ; Osman oğlu 394605349992 TC nolu Hasan OKUR'un 08/11/1953 tarihinde vefat ettiği İlçe Nüfus Müdürlüğünün 22/10/2025 tarih ve 32538 sayılı yazısında öğrenilmiş olup, varisleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığından dolayı, tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının Hasan OKUR varislerine gazete ile ilanen tebliğ gerekmektedir.

Buna göre Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi tapunun 142 ada, 1 parsel numaralı (Eski 396 parsel) 8468,51 m2 Tarlanın 192/1728 hisse Silifke Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereği yukarda adı geçen Hasan OKUR hissedarların 15 (on beş) içinde Uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

