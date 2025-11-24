24 Kasım 2025, Pazartesi
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 24.11.2025 00:00 Güncelleme: 24.11.2025 00:02
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
ANGELOS YEŞİL KAPÜŞONLU SWEAT (7132.1-7131.1)
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- TS EN 14682 Standardı kapsamında test edildiğinde kordon gerekliliklerini taşımadığı tespit edilmiştir.
RİSK
- Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 30.06.2025 tarihli ve 110788519 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025070003
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi gereğince;
a.Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
b.Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
c.Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Unvanı : Kesler Kumaşçılık Tekstil İnşaat İmalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Firma Adresi : Beştelsiz Mah. 101. Sk. No:85 Zeytinburnu/İstanbul
Basın No: ILN02341567
