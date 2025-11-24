ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE NO:CICEKDAGI-W1

ÇİÇEKDAĞI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI,TEDARİKİ VE KURULUMU

Çiçekdağı Belediyesi,İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No: CICEKDAGI-W1) Çiçekdağı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı,Tedariki ve Kurulumu İşini Dünya Bankası satın alama usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler,teklif açılış tarihi olan 26/12/2025'ten itibaren yüzondokuz (119) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 16.000,00 USD (Onaltıbin ABD Doları) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26/12/2025, saat 16.00'a kadar teslim edilmelidir.Teklifler,teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde teklif açılış tarihinde ve aşağıda belirtilen adreste saat 16.15'te açılacaktır.

İlgilenen firmalar 'www.ilbank.gov.tr' , 'www.cicekdagi.bel.tr' ve 'www.ekap.kik.gov.tr' internet sitesinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Doküman İncelemesi için:

Çiçekdağı Belediyesi

İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü

Adres:Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi No:58 Kat:1 /Çiçekdağı/KIRŞEHİR

Telefon:0(386) 612 22 66

Faks : (0386)612 23 07

E-posta:info@cicekdagi.bel.tr

Teklif Teslimi için:

Çiçekdağı Belediyesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Adres : Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi No:58 Kat:1 /Çiçekdağı/KIRŞEHİR

Telefon: 0(386) 612 22 66

Faks : (0386)612 23 07

E-posta: info@cicekdagi.bel.tr

Basın No: ILN02340358

#ilan.gov.tr