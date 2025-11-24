CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi "Doğalgaz Şebeke Hattı Yapım İşi", birim fiyat usulü ile ihale edilecektir.

İdarenin

a) Adresi: Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü

Sarımazı Mah. Ceyhan OSB 1025 Sk. No:3 Ceyhan/ADANA

b) Telefon-Faks numarası: 0536 770 86 47

İhale Konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı: Birim fiyat usulü

Bu ihale kapsamındaki işler aşağıda özetlenmiştir:

Doğalgaz Şebeke Hattı Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer: Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi:200(ikiyüz) takvim günüdür.

4. İhale dokümanı Ceyhan OSB Bölge Müdürlüğü'nde 21.11.2025 tarihinden itibaren görülebilir ve 5.000,00 TLkarşılığı aynı adresten dijital ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmesi, inceleme yapması amacıyla 02.12.2025günü, saat 14:00 'daCOSB idari binasından hareketle iş yerine gidilecektir. İsteklilerin yer teslimine katılabilmeleri için ihale dokümanını satın almış olmaları ve ihaleye katılabilmek için belirtilen tarih ve saatte yer görmeye katılım zorunludur.

6. Teklifler 11.12.2025 tarihi, saat 13:00'a kadar Ceyhan OSB Bölge Başkanlığı'na verilebilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8. İstekliler teklif edilen bedelin %5' den az, olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10. İsteklilerin iş bitirme belgeleri ile ilgili koşulları adresindeki "İhalelerimiz" linkinde yer alan İdari Şartname Madde-7.2 de ayrıntılı olarak izah edilmektedir.

11. İhale bedelinin %10' uoranında Kesin Süresiz Teminat alınır.

12. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.

İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02342171

#ilan.gov.tr