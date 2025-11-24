ÇAMELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YUNUSPINARI Mahalle/Köy, 91 Ada, 40 Parsel, İki katlı kargir ev ve iki adet ahşap ahır vasfında, güneydoğu cephesinde imar yoluna cephelidir. Eğimli arazi yapısına sahiptir. Üzerinde 3A yapı sınıfında iki katlı mesken, depo ve samanlık amaçlı inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Binanın zemin katında 1 adet, birinci katında 2 adet mesken yer almaktadır. Zemin kat ve birinci kat 205 m2 brüt alanlıdır. Yaklaşık olarak %90 yıpranmış vaziyettedir. 37,35 m2 alanlı %80 yıpranmış ahır samanlık vardır. 17,18 m2 brüt alanlı depo olarak kullanılan yapı vardır. Taşınmazda 2 adet erik ve 1 adet badem ağacı bulunmaktadır..

Adresi : Çameli İlçesi Yunuspınarı Mahallesi Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 2.367 m2

İmar Durumu : Yola terk ve parselasyon yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez.

Kıymeti : 6.744.264,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:07

13/11/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02340601

#ilan.gov.tr