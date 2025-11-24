ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/301 Esas

DAVALI : ÜNSAL ÇETİNTAŞ 19 Mayıs Mah. Mustafa Asım Köksal Cad. No:50/10 Keçiören/ ANKARA

Davacı Emine ÇETİNTAŞ Tarafından davalı Ünsal ÇETİNTAŞ aleyhine Çekişmeli Boşanma davasına ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce davalı Ünsal Çetintaş'a en son davalı Ünsal Çetintaş'ın bilinen son adresine tebligatları yapıldığı, tebligatların iade döndüğü, en son "Çelikler Market Çarşı Şube Cad. No:1 D1Yenimahalle/ ANKARA" adresine tebligatın TK 21/2 maddesine göre yapıldığı ancak 6284 sayılı koruma kararının 5/1, a, b c ve d maddelerinin11/07/2025 tarihinden geçerli olmak üzere 6 AY süreyle uzaklaştırma karar verildiği,yapılan tebligatın geçersiz olduğu, davalının son adresleri itibariyle adres araştırması için kurumlara müzekkereler yazıldığı, müzekkerelerin cevaplarının olumsuz döndüğü görülmekle, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davacı Emine Çetintaşın dava dilekçesinde; kendisinin ev hanımı olduğunu ve işitme engelli olduğunu, 3 çocuğu olduğunu, davalının serbest çalışan olduğunu, davalının alkol bağımlılığı olduğunu, davalının kendisini üvey babası ile yakıştırıp namusuna ağır laflar ettiğini, davalının şahsını. Ailesini ve çocuklarını tehdit edip, hakaret ettiğini, kendisinin maddi durumu olmadığını, 3 çocuğuna nafaka istediğini, çocukları ile mutlu olduğunu, elinde davalıya ait tehdit mesajları ve ses kayıtları olduğunu, can güvenliği olmadığını, namusuna dediği lafların ağır olduğunu, geçinemediğini, davalının kendisini evden kovmakla tehdit ettiğini belirterek boşanmaya karar verilmesini talep ederek dava edilmiştir. Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK m. 122,127,128) EK: DAVA DİLEKÇESİ VE TENSİP TUTANAĞI hususu,dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.05/11/2025

Basın No: ILN02340597

#ilan.gov.tr