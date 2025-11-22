Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/7972 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7972 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVANKÖYÜ Mahalle/Köy, 18158 Ada, 1 Parsel, A2 Blok 3. Normal Kat 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Asansörü yoktur. Daire doğalgazlı olup merkezi payölçerli kombili sistem ile ısıtılmaktadır.Dairenin net alanı yaklaşık 85,00 m² ve Brüt alanı ise yaklaşık 100,43m² dir.

Adresi : Oğuzlar Mahallesi, 1578. Cadde,Sinbal-1 Sitesi, A2 Blok, No: 1/11 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 8.844,00 m2

Arsa Payı : 1/100

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 lik imar planı ve uygulamasına göre Taks:0,30 ve yükseklik ençok 5 kat (16,50 m.)koşullu yollardan 5 er metre çekmeli, konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu, taşınmazın bulunduğu parsele ait

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

