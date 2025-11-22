T.C.

AKYAZI

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;

2025/271 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Karapürçek İlçesi Yüksel Mah. 918 ada 6 parsel sayılı taşınmazın,

2025/272 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Karapürçek İlçesi Yüksel Mah. 905 ada 12 parsel sayılı taşınmazın,

2025/273 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Karapürçek İlçesi Çeşbaşı Mah. 782 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,

2025/274 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Buğdaylı Mah. 523 ada 19 parsel sayılı taşınmazın,

2025/275 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Buğdaylı Mah. 535 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

2025/276 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Buğdaylı Mah. 527 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

2025/277 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Kepekli Mah 552 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,

2025/278 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Kepekli Mah. 555 ada 20 parsel sayılı taşınmazların bir kısımlarının kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.13.11.2025

