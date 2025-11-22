KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Karadeniz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Karadeniz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı KGZ Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç 6091364608 98836136284 JOHN DAVID LUNDSTRAM ÜNİVERSİTE MAH. AHMET SUAT ÖZYAZICI CAD. FUTBOL KORNASYON MERKEZI Kapı No:21 B ORTAHİSAR TRABZON 202401202412 0012 0012 2025081366XgJ0001228 2025081214XgU0000189 ₺4.962.363,29 ₺0,00 ₺0,00 ₺4.962.363,29 6100868892 99773754494 MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. Kapı No:9 Daire No:61 ORTAHİSAR TRABZON 202401202412 0012 0012 2025041666XgJ0000006 2025041614XgU0000006 ₺5.854.843,30 ₺0,00 ₺0,00 ₺5.854.843,30 6100868892 99773754494 MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN YALINCAK MAH. YALINCAK GAZİ 1 NOLU SK. Kapı No:9 Daire No:61 ORTAHİSAR TRABZON 202401202412 0012 0012 2025081366XgJ0001254 2025081214XgU0000191 ₺5.854.843,30 ₺0,00 ₺0,00 ₺5.854.843,30

