İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/39

KARAR NO : 2025/466

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.09.2025 tarihli ilamı ile sanık A BDUSAAMED KERİM hakkında 10 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık ABDUSAAMED KERİM (Muhammed ve Emine oğlu, 1983 filistin doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.19.11.2025

Basın No: ILN02339041

