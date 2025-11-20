ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ

2025/242 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/242 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.250.000,00 1 Taşıt 07ALB200 Plakalı , 2023 Model , VOLVO MarkaD420T24881107 Motor No'lu, LVYPSK2V0RP129091 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Gri renkli araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:04

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02337103

#ilan.gov.tr