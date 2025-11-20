20 Kasım 2025, Perşembe
ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 20.11.2025 00:00 Güncelleme: 20.11.2025 00:03
Örnek No:54*
T.C.
ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ
2025/242 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/242 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.250.000,00
|1
|Taşıt
|07ALB200 Plakalı , 2023 Model , VOLVO MarkaD420T24881107 Motor No'lu, LVYPSK2V0RP129091 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Gri renkli araç
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:04
|Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:04
|Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:04
(İİK m.114/4)
