İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO: 2025/150 Esas

KARAR NO: 2025/335

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 20000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hikmet ve Şadiye kızı, 01/01/2008 doğumlu İpek FEDYE tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.11.2025

Basın No: ILN02338422

#ilan.gov.tr