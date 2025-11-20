T.C. BAKIRKÖY 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/138

Karar No: 2025/588



İLAN



Mahkememizin 2025/138 esas 2025/588 karar sayılı dava dosyasında Şemsettin ve Zübeyde oğlu, 08/09/1994 SİLVAN doğumlu sanık Feyaz BİÇER'in Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025

Basın No: ILN02337566

#ilan.gov.tr