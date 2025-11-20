ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/6011 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6011 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi: Plevne Mahallesi Bosna Caddesi No:143/D (21) Sincan / ANKARA

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 258 Ada, 16 Parsel, ZEMİN KAT 21 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan, binanın Zemin Katında, sol taraftan ilk dükkandır.)

Yüzölçümü: 871,00 m2

Arsa Payı: 4570/87100

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı ONAYLI PARSELASYON PLANI KAPSAMINDA, 5 KATLI "KONUT ALANI"KULLANIMINDA KALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

Kıymeti: 2.800.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Diğer: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:42 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:42 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi: Plevne Mahallesi Bosna Caddesi No:143/A (18) Sincan / ANKARA

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 258 Ada, 16 Parsel, ZEMİN KAT 18 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm (Depolu Dükkan, binanın Zemin Katında, sağ taraftan ilk dükkandır.)

Yüzölçümü: 871,00 m2

Arsa Payı: 4570/87100

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı ONAYLI PARSELASYON PLANI KAPSAMINDA, 5 KATLI "KONUT ALANI" KULLANIMINDA KALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

Kıymeti: 2.900.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Diğer: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:42 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:42 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

