ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/227

KARAR NO : 2025/630

Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçunu işlediği anlaşılan Atıf ve Esma oğlu, 01/01/2005 Halep doğumlu 992******80 yabancı kimlik numaralı sanık MUSTAFA ZERRAK'ın neticeten 4 yıl 2 ay hapis ve 20.800,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar sanığa tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 17/11/2025

