SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2025/256 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 101
PARSEL NO : 37
MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ İHSAN TOSON-56326561374 -
2- ANTİKA BİNGÖL-42994391382 -
3- BURHAN TOSON-56317561666 -
4- CEMAL TOSON-56338560938 -
5- İRAN BARAN-44257963640 -
6- KUDRET TOSON-56335561082 -
7- MUHABET AKAR-54487619958 -
8- NACİYE TOSON-56329561210 -
9- NÜSRET TOSON-56332561146 -
10- PAKİZER KOÇAK-22568686564 -
11- PAŞA TOSON-56287562618 -
12- RIHAN KAHRAMAN-61009402530 -
13- SEDO SÜRÜ-11724048018 -
14- ZEKİ TOSON-56320561592 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/256 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025
