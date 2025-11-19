SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/256 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : KARAHİSAR

ADA NO : 101

PARSEL NO : 37

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- ALİ İHSAN TOSON-56326561374 -

2- ANTİKA BİNGÖL-42994391382 -

3- BURHAN TOSON-56317561666 -

4- CEMAL TOSON-56338560938 -

5- İRAN BARAN-44257963640 -

6- KUDRET TOSON-56335561082 -

7- MUHABET AKAR-54487619958 -

8- NACİYE TOSON-56329561210 -

9- NÜSRET TOSON-56332561146 -

10- PAKİZER KOÇAK-22568686564 -

11- PAŞA TOSON-56287562618 -

12- RIHAN KAHRAMAN-61009402530 -

13- SEDO SÜRÜ-11724048018 -

14- ZEKİ TOSON-56320561592 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/256 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025

Basın No: ILN02337502

#ilan.gov.tr