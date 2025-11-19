19 Kasım 2025, Çarşamba
SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/1690 Esas 27.10.2025
Konu: İlan
Aşağıda açık kimliği bulunan muris ZELİHA hakkında TMK. 594 maddesi gereğince bilgisi olanların 1 yıl içerisinde mahkememize haber vermeleri aksi takdirde miras hakkının Devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 41050779058ADI SOYADI : ZELİHA
BABA ADI: MUSA
ANA ADI: HATİCE
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1882
DOĞUM YERİ: MANİSA
Basın No: ILN02337357
#ilan.gov.tr