SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/282 Esas

DAVACI : MUSTAFA SARISU

VEKİLİ : Av. YUNUS FATİH KALKAN

DAVALI : GÜLFİDAN KARAGEDİK (TCKN: 22514011310)

Adresi : Heiligenstock 20 Bad Nauheim 61231 9893 Bad Nauheim / ALMANYA

Kocaçeşme Mh. Acısu Sk. 4Salihli/ MANİSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, muhatabın ismen tanınmaması gerekçesi ile tebligat yapılamamış, yapılan adres araştırmaları sonuçsuz kalmış, mahkememize bildirilen "Heiligenstock 20 Bad Nauheim 61231 9893 Bad Nauheim / Almanya"yurt dışı adresinize tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu; "Manisa ili, Salihli ilçesi, Çapaklı Mah., 160 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığın aynen mümkün değil ise satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi" talep edilmiştir.

Duruşma Günü: 18/02/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

