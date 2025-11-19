19 Kasım 2025, Çarşamba
SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2025/12 Tereke Satış 15/11/2025
Konu: İİK 217
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
MURİS: SÜHA ERDİR (TC 24139236932)
MAHKEMESİ : Sakarya 2 Sulh Hukuk Mah 25/01/2021 tarih ve 2021/88 esas, 2021/128 karar
Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında yine yukarıda dosya numarası yazılı karar ile evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)
