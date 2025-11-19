KADINHANI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KADINHANI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/607 Esas

KARAR NO : 2025/183



İLAN

Davalı 1- LEVENT SEZAİ DORTLUOĞLU- 24950225368 KONYA ili, AKŞEHİR ilçesi, KUŞCU mah/köy, 10 Cilt, 138 Aile sıra no, 22 sırada nüfusa kayıtlı, ORHAN ve NURTAÇ oğlu/kızı, 14/02/1956 doğumlu,

Dahili Davalı Levent Sezai Dortluoğlu aleyhine Mahkememizce açılan Ortaklığın Giderilmesi(Paylı Mülkiyette) davasının açık yargılaması sonunda Mahkememizce 25/04/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Adınıza çıkarılan tebligatların iade döndüğü, adres araştırması sonucu çıkarılan tebligatın da iade döndüğü anlaşılmakla gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02337327

#ilan.gov.tr