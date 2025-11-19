İZMİR 10. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 10. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/634 Esas

DAVALI : CEMİL ŞİMŞEK - 01/01/1995 doğumlu, İbrahim ve Kadriye oğlu, 11492562730 T.C Kimlik numaralı.

Davacı Türkan Şimşek tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasında, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yolu ile yapıldığından ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması 17/02/2026 günü saat: 10:15'e bırakmış olup, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği İLANEN ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02337356

#ilan.gov.tr