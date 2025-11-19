İSKENDERUN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO: 2024/106

KARAR NO: 2025/884

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar Numarası yazılı 18/09/2025 tarihli ilamı ile;

Yusuf ve Meryem oğlu 01/03/1975 İskenderun doğumlu Necmi KAL hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan açılan kamu davasında sanık hakkında 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/11/2025

Basın No: ILN02337291

#ilan.gov.tr