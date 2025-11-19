19 Kasım 2025, Çarşamba
HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 19.11.2025 00:00 Güncelleme: 19.11.2025 00:06
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|ADI SOYADI/ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRESİ
|VERGİ DÖNEMİ
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI(TL)
|CEZANIN MİKTARI (TL)
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-12/2023
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000095
|KV.DV.DV.
|1.410.998,94
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|08/2024-08/2024
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000094
|KDV.DV.
|380.478,30
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|02/2024-02/2024
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000086
|KDV.DV.
|180.708,30
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|03/2024-03/2024
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000097
|KDV.DV.
|166.228,30
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|07/2023-09/2023
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000080
|G.ZAMMI
|148.443,87
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|04/2023-06/2023
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000093
|G.ZAMMI
|71.158,62
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|09/2024-09/2024
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000087
|KDV.DV.
|65.418,30
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|04/2024-04/2024
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000076
|KDV.DV.
|50.208,30
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|01/2024-12/2024
|20250704/66-HPZ/0000001
|20250704/14-HQh/0000005
|KV.DV.DV.
|43.986,31
|GHEORGHE COMAN
|211****600
|ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-03/2023
|20241128/66-HPZ/0000011
|20241128/14-HQh/0000098
|G.ZAMMI
|41.836,06
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|02/2022-02/2022
|20250630/66-HPZ/0000016
|20250630/14-HQh/0000093
|KDV.DV.
|32.808,07
|UĞUR ÇAĞLAYAN
|219****126
|KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|04/2022-04/2022
|20250630/66-HPZ/0000016
|20250630/14-HQh/0000095
|KDV.DV.
|24.387,35
|ULUGBEK DADABAEV
|265****536
|KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST.
|01/2022-12/2022
|20251006/66-HPZ/0000003
|20251006/14-HQh/0000022
|KV.DV.DV
|39.177,12
|ULUGBEK DADABAEV
|265****536
|KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST.
|01/2023-12/2023
|20251006/66-HPZ/0000003
|20251006/14-HQh/0000007
|KDV.MA
|31.125,00
|ULUGBEK DADABAEV
|265****536
|KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST.
|01/2023-12/2023
|20251006/66-HPZ/0000003
|20251006/14-HQh/0000023
|KV.MA
|30.085,39
|NUROL DEMİRER
|286****468
|BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|04/2023-06/2023
|20250120/66-HPZ/0001060
|20250116/14-HQh/0001217
|VZC
|302.024,23
|NUROL DEMİRER
|286****468
|BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|05/2023-05/2023
|20250120/66-HPZ/0001060
|20250116/14-HQh/0001262
|VZC
|133.532,78
|NUROL DEMİRER
|286****468
|BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|06/2023-06/2023
|20250120/66-HPZ/0001060
|20250116/14-HQh/0001248
|VZC
|91.556,46
|NUROL DEMİRER
|286****468
|BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|04/2023-04/2023
|20240718/66-HPZ/0000950
|20240717/14-HQh/0000139
|VZC
|46.732,57
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|04/2018-06/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000003
|KGV.GF.
|VZC
|108.918,95
|289.993,10
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|05/2018-05/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000005
|KDV.GF.
|VZC
|58.655,04
|82.491,68
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|06/2018-06/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000007
|KDV.GF.
|VZC
|92.887,40
|130.381,94
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|07/2018-09/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000010
|KGV.GF.
|VZC
|151.616,60
|423.004,94
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|08/2018-08/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000011
|KDV.GF.
|VZC
|59.469,64
|100.884,45
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|09/2018-09/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000012
|KDV.GF.
|VZC
|136.053,23
|194.375,87
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|10/2018-10/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000015
|KDV.GF.
|VZC
|138.792,15
|200.122,22
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|10/2018-12/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000016
|KGV.GF.
|VZC
|178.293,10
|526.239,20
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|12/2018-12/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000017
|KDV.GF.
|VZC
|89.740,27
|132.537,44
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|11/2017-11/2017
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000019
|KDV.GF.
|VZC
|77.106,58
|103.221,66
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2019-03/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000020
|KGVGF
|VZC
|38.670,15
|562.284,74
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|12/2017-12/2017
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000021
|KDV.GF.
|VZC
|137.479,52
|185.199,18
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2019-12/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000022
|KV.GF.
|VZC
|561.511,58
|983.511,32
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2018-01/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000023
|KDV.GF.
|133.500,00
|180.976,05
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|02/2019-02/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000024
|KDV.GF.
|VZC
|136.835,43
|205.068,65
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2017-12/2017
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000025
|KV.VZC
|VZC
|232.979,96
|320.467,62
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|03/2019-03/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000026
|KDV.GF.
|VZC
|161.441,04
|244.009,28
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|10/2017-12/2017
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000027
|KGV.GF.
|VZC
|108.318,06
|320.467,62
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|04/2019-04/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000028
|KDV.GF.
|VZC
|119.556,22
|182.993,51
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2018-03/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000029
|KGV.GF.
|VZC
|124.879,59
|318.570,39
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|04/2019-06/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000030
|KGVGF
|VZC
|19.925,53
|422.809,52
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|11/2018-11/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000031
|KDV.GF.
|VZC
|69.391,13
|101.931,08
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|01/2018-12/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000032
|KV.GF.
|VZC
|1.019.837,78
|1.554.112,22
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|05/2019-05/2019
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000033
|KDV.GF.
|VZC
|65.366,49
|101.898,47
|CAHİT EKER
|327****598
|HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR
|02/2018-02/2018
|20250813/66-HPa/0000157
|20250813/14-HQi/0000034
|KDV.GF.
|VZC
|58.985,44
|79.566,69
|BESHR ELZARROUK
|333****836
|ATAKENT MAH. 219. SK. BOSPHORUS CITY DÖNER KULE No:13 Daire No:49 K.ÇEKMECE İST.
|01/2024-12/2024
|20250912/66-HPa/0000517
|20250912/14-HQi/0000038
|YGF.DV.GF
|33.474,95
|TASF.HAL.EUROKİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|381****395
|ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EVLER-1 Kapı No:17 C Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2024-09/2024
|20250813/66-HPa/0001129
|20250812/14-HQi/0001769
|ÖUC
|28.000,00
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|01/2022-12/2022
|20240516/66-HPa/0001381
|20240515/14-HQi/0000780
|KV.GF.
|VZC
|215.711,16
|505.573,02
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|02/2022-02/2022
|20240516/66-HPa/0001381
|20240515/14-HQi/0000787
|KDV.GF.
|VZC
|94.345,21
|180.392,37
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20240516/66-HPa/0001381
|20240515/14-HQi/0000791
|KV.GF.
|VZC
|78.910,82
|152.435,58
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|03/2022-03/2022
|20240516/66-HPa/0001381
|20240515/14-HQi/0000795
|KDV.GF.
|VZC
|82.762,91
|159.876,84
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|10/2021-12/2021
|20240719/66-HPa/0001015
|20240717/14-HQi/0000851
|KGV.GF.
|VZC
|30.487,89
|90.023,31
|GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|394****528
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST.
|01/2022-03/2022
|20240719/66-HPa/0001015
|20240717/14-HQi/0000852
|KGV.GF.
|VZC
|181.468,29
|445.138,89
|GİRİŞCİ GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
|396****126
|ATAKENT MAH. 9. ÇIKMAZ SK. 1.ETAP ESKA 2B- Kapı No:13 /3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|20250317/66-HPa/0001138
|20250314/14-HQi/0001061
|KV.GF.
|VZC
|72.211,61
|30.846,48
|NAZARALİ GÖK
|398****188
|TÜRKOBA MAH. BURCU SK. TEPEKENT Kapı No:23 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|20251001/66-HPa/0000020
|20251001/14-HQi/0000521
|KVMA
|26.618,23
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|01/2022-12/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000079
|KV.GF.
|VZC
|262.656,64
|1.074.504,42
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|10/2021-10/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000080
|KDV.GF.
|VZC
|329.396,55
|668.718,22
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|01/2021-12/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000081
|KV.GF.
|VZC
|1.036.172,41
|2.662.282,95
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|07/2021-09/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000082
|KGV.GF.
|VZC
|17.148,21
|803.941,30
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|08/2021-08/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000084
|KDV.GF.
|VZC
|85.834,73
|170.651,56
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|10/2021-12/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000085
|KGV.GF.
|VZC
|7.540,36
|1.812.067,38
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|09/2021-09/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000086
|KDV.GF.
|VZC
|184.241,08
|370.081,00
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|12/2021-12/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000087
|KDV.GF.
|VZC
|95.167,00
|296.162,87
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|11/2021-11/2021
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000088
|KDV.GF.
|VZC
|74.029,52
|152.026,36
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|03/2022-03/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000089
|KDV.GF.
|VZC
|130.463,48
|419.946,84
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|02/2022-02/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000090
|KDV.GF.
|VZC
|86.842,27
|276.372,14
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|04/2022-06/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000092
|KGV.GF.
|VZC
|1.443,77
|37.125,50
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|01/2022-03/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000094
|KGV.GF.
|VZC
|51.407,89
|1.037.378,93
|RAMAZAN GÖZE
|410****320
|KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST.
|01/2022-01/2022
|20250530/66-HPb/0000023
|20250530/14-HQj/0000095
|KDV.GF.
|VZC
|36.716,92
|115.542,77
|GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|438****355
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2019-03/2019
|20250120/66-HPb/0000345
|20250116/14-HQj/0000897
|KGV.GF.
|VZC
|125.801,05
|312.678,66
|GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|438****355
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|20250120/66-HPb/0000345
|20250116/14-HQj/0000896
|KV.GF.
|VZC
|229.919,04
|312.678,66
|KAFKAS KONFEKSİYON BASKI NAKIŞ TEKSTİL VE AKSESUARLARI SANAYİ TİC.LTD ŞTİ
|487****205
|KANARYA MAH. DR. SADIK AHMET CAD. Kapı No:136 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST.
|04/2016-04/2016
|20220420/66-HPb/0001378
|20220420/14-HQj/0003179
|GSTOP.GF.
|VZC
|127.198,33
|180.765,03
|HAKKI KARAMAN
|517****826
|BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. SEDA SK. Kapı No:2J Daire No:YOK Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250930/66-HPc/0000021
|20250930/14-HQk/0000241
|KV.DV.DV.
|24.508,02
|ŞABAN HALİL KARTAL
|526****088
|YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|08/2016-08/2016
|20250906/66-HPc/0000002
|20250906/14-HQk/0000022
|KDV.GF.
|VZC
|49.126,93
|78.818,32
|ŞABAN HALİL KARTAL
|526****088
|YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
|06/2016-06/2016
|20250906/66-HPc/0000002
|20250906/14-HQk/0000026
|KDV.GF.
|VZC
|66.313,60
|102.783,55
|NECMETTİN KAVAK
|528****742
|SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST.
|01/2021-12/2021
|20250415/66-HPc/0000018
|20250415/14-HQk/0000196
|KV.DV.DV.
|225.155,71
|NECMETTİN KAVAK
|528****742
|SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST.
|01/2020-12/2020
|20250415/66-HPc/0000017
|20250415/14-HQk/0000180
|KV.DV.DV.
|102.373,10
|NECMETTİN KAVAK
|528****742
|SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST.
|09/2021-09/2021
|20250415/66-HPc/0000017
|20250415/14-HQk/0000183
|KDV.DV.
|26.978,58
|NECMETTİN KAVAK
|528****742
|SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST.
|03/2021-03/2021
|20250415/66-HPc/0000017
|20250415/14-HQk/0000182
|KDV.DV.
|26.568,21
|EMKAR ALTYAPI İNŞAAT ELEKT.TEKST. SANV VE TİC.LTD.ŞTİ.
|540****832
|KANARYA MAH/SEMT ÇALIKUŞU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|07/2017-07/2017
|20240614/66-HPc/0000574
|20240613/14-HQk/0001950
|KDV.GF.
|VZC
|116.698,97
|47.304,00
|SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN
|542****408
|KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|07/2023-09/2023
|20241116/66-HPc/0000004
|20241116/14-HQk/0000027
|GSTOP.DV.
|129.904,41
|SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN
|542****408
|KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|09/2023-09/2023
|20241116/66-HPc/0000004
|20241116/14-HQk/0000019
|KDV.DV.
|95.039,04
|SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN
|542****408
|KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|08/2023-08/2023
|20241116/66-HPc/0000004
|20241116/14-HQk/0000022
|KDV.DV.
|95.039,04
|SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN
|542****408
|KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL
|04/2023-04/2023
|20241116/66-HPc/0000004
|20241116/14-HQk/0000018
|KDV.DV.
|34.087,28
|AMNA KHLIF
|548****775
|ATAKENT MAH. 221. SK. SARAYBAHÇE EVLERI 22D Kapı No:22 D Daire No:14 K.ÇEKMECE İST.
|01/2019-12/2019
|20250317/66-HPc/0000546
|20250314/14-HQk/0000994
|YGV.GF.
|VZC
|945.647,72
|405.335,50
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250415/66-HPc/0000009
|20250415/14-HQk/0000025
|VZC
|61.221,37
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250415/66-HPc/0000009
|20250415/14-HQk/0000028
|KV.DV.DV.GF.
|129.294,57
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250415/66-HPc/0000009
|20250415/14-HQk/0000065
|KV.DV.DV
|26.487,58
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|04/2022-06/2022
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000073
|KGV.GF.
|VZC
|56.116,03
|143.274,96
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2023-03/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000076
|KGV.GF.
|VZC
|175.998,17
|409.298,07
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000077
|ÖUC
|66.585,51
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|04/2023-06/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000079
|KGV.GF.
|VZC
|93.270,26
|230.296,95
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000081
|ÖUC
|169.569,73
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|02/2023-02/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000082
|KDV.GF.
|VZC
|35.239,24
|78.893,82
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2023-01/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000083
|KDV.GF.
|VZC
|38.499,24
|84.614,82
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|03/2023-03/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000085
|KDV.GF.
|VZC
|107.737,70
|245.789,43
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|06/2023-06/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000087
|KDV.GF.
|VZC
|34.063,37
|82.411,38
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|05/2023-05/2023
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000088
|KDV.GF.
|VZC
|51.988,58
|123.293,07
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000091
|KV.GF.
|VZC
|179.752,65
|389.355,93
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|07/2022-09/2022
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000096
|KGV.GF.
|VZC
|51.872,77
|141.471,18
|SANAT KILICHEV
|549****562
|KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|08/2022-08/2022
|20250415/66-HPc/0000010
|20250415/14-HQk/0000098
|KDV.GF.
|VZC
|38.340,64
|77.195,91
|"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 10.11.2025 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
