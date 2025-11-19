19 Kasım 2025, Çarşamba

HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 19.11.2025 00:00 Güncelleme: 19.11.2025 00:06
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ NO ADRESİ VERGİ DÖNEMİ ANA TAKİP NO TAKİP NO VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI(TL) CEZANIN MİKTARI (TL)
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 01/2023-12/2023 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000095 KV.DV.DV. 1.410.998,94
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 08/2024-08/2024 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000094 KDV.DV. 380.478,30
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 02/2024-02/2024 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000086 KDV.DV. 180.708,30
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 03/2024-03/2024 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000097 KDV.DV. 166.228,30
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 07/2023-09/2023 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000080 G.ZAMMI 148.443,87
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 04/2023-06/2023 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000093 G.ZAMMI 71.158,62
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 09/2024-09/2024 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000087 KDV.DV. 65.418,30
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 04/2024-04/2024 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000076 KDV.DV. 50.208,30
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 01/2024-12/2024 20250704/66-HPZ/0000001 20250704/14-HQh/0000005 KV.DV.DV. 43.986,31
GHEORGHE COMAN 211****600 ATATÜRK MH.GÜNER SK METROPARK EVL. Kapı No:B-2 Daire No:171 K.ÇEKMECE İST. 01/2023-03/2023 20241128/66-HPZ/0000011 20241128/14-HQh/0000098 G.ZAMMI 41.836,06
UĞUR ÇAĞLAYAN 219****126 KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 02/2022-02/2022 20250630/66-HPZ/0000016 20250630/14-HQh/0000093 KDV.DV. 32.808,07
UĞUR ÇAĞLAYAN 219****126 KAPTANPAŞA MAH. PİYALE MUMHANESİ SK. Kapı No:22 /1 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 04/2022-04/2022 20250630/66-HPZ/0000016 20250630/14-HQh/0000095 KDV.DV. 24.387,35
ULUGBEK DADABAEV 265****536 KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. 01/2022-12/2022 20251006/66-HPZ/0000003 20251006/14-HQh/0000022 KV.DV.DV 39.177,12
ULUGBEK DADABAEV 265****536 KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. 01/2023-12/2023 20251006/66-HPZ/0000003 20251006/14-HQh/0000007 KDV.MA 31.125,00
ULUGBEK DADABAEV 265****536 KAĞITHANE MERKEZ MAH.KAĞITHANE CADDESİ ONARIM SOKAK NO:8/5 K:3 KAĞIHANE/İST. 01/2023-12/2023 20251006/66-HPZ/0000003 20251006/14-HQh/0000023 KV.MA 30.085,39
NUROL DEMİRER 286****468 BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 04/2023-06/2023 20250120/66-HPZ/0001060 20250116/14-HQh/0001217 VZC 302.024,23
NUROL DEMİRER 286****468 BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 05/2023-05/2023 20250120/66-HPZ/0001060 20250116/14-HQh/0001262 VZC 133.532,78
NUROL DEMİRER 286****468 BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 06/2023-06/2023 20250120/66-HPZ/0001060 20250116/14-HQh/0001248 VZC 91.556,46
NUROL DEMİRER 286****468 BARBAROS MAH. 180. SK. Kapı No:19 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 04/2023-04/2023 20240718/66-HPZ/0000950 20240717/14-HQh/0000139 VZC 46.732,57
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 04/2018-06/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000003 KGV.GF. VZC 108.918,95 289.993,10
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 05/2018-05/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000005 KDV.GF. VZC 58.655,04 82.491,68
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 06/2018-06/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000007 KDV.GF. VZC 92.887,40 130.381,94
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 07/2018-09/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000010 KGV.GF. VZC 151.616,60 423.004,94
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 08/2018-08/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000011 KDV.GF. VZC 59.469,64 100.884,45
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 09/2018-09/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000012 KDV.GF. VZC 136.053,23 194.375,87
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 10/2018-10/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000015 KDV.GF. VZC 138.792,15 200.122,22
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 10/2018-12/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000016 KGV.GF. VZC 178.293,10 526.239,20
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 12/2018-12/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000017 KDV.GF. VZC 89.740,27 132.537,44
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 11/2017-11/2017 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000019 KDV.GF. VZC 77.106,58 103.221,66
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2019-03/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000020 KGVGF VZC 38.670,15 562.284,74
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 12/2017-12/2017 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000021 KDV.GF. VZC 137.479,52 185.199,18
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2019-12/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000022 KV.GF. VZC 561.511,58 983.511,32
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2018-01/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000023 KDV.GF. 133.500,00 180.976,05
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 02/2019-02/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000024 KDV.GF. VZC 136.835,43 205.068,65
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2017-12/2017 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000025 KV.VZC VZC 232.979,96 320.467,62
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 03/2019-03/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000026 KDV.GF. VZC 161.441,04 244.009,28
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 10/2017-12/2017 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000027 KGV.GF. VZC 108.318,06 320.467,62
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 04/2019-04/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000028 KDV.GF. VZC 119.556,22 182.993,51
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2018-03/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000029 KGV.GF. VZC 124.879,59 318.570,39
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 04/2019-06/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000030 KGVGF VZC 19.925,53 422.809,52
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 11/2018-11/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000031 KDV.GF. VZC 69.391,13 101.931,08
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 01/2018-12/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000032 KV.GF. VZC 1.019.837,78 1.554.112,22
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 05/2019-05/2019 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000033 KDV.GF. VZC 65.366,49 101.898,47
CAHİT EKER 327****598 HUZUREVLERİ MAH. 20. SK. AKBOĞA 5 APT Kapı No:24 Daire No:6 KAYAPINAR DİYARBAKIR 02/2018-02/2018 20250813/66-HPa/0000157 20250813/14-HQi/0000034 KDV.GF. VZC 58.985,44 79.566,69
BESHR ELZARROUK 333****836 ATAKENT MAH. 219. SK. BOSPHORUS CITY DÖNER KULE No:13 Daire No:49 K.ÇEKMECE İST. 01/2024-12/2024 20250912/66-HPa/0000517 20250912/14-HQi/0000038 YGF.DV.GF 33.474,95
TASF.HAL.EUROKİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 381****395 ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EVLER-1 Kapı No:17 C Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2024-09/2024 20250813/66-HPa/0001129 20250812/14-HQi/0001769 ÖUC 28.000,00
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 01/2022-12/2022 20240516/66-HPa/0001381 20240515/14-HQi/0000780 KV.GF. VZC 215.711,16 505.573,02
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 02/2022-02/2022 20240516/66-HPa/0001381 20240515/14-HQi/0000787 KDV.GF. VZC 94.345,21 180.392,37
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 01/2021-12/2021 20240516/66-HPa/0001381 20240515/14-HQi/0000791 KV.GF. VZC 78.910,82 152.435,58
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 03/2022-03/2022 20240516/66-HPa/0001381 20240515/14-HQi/0000795 KDV.GF. VZC 82.762,91 159.876,84
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 10/2021-12/2021 20240719/66-HPa/0001015 20240717/14-HQi/0000851 KGV.GF. VZC 30.487,89 90.023,31
GEREDELİ HIRDAVAT NALBURİYE TEKSTİL AYAKKABI KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 394****528 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.KÇEKMECE İST. 01/2022-03/2022 20240719/66-HPa/0001015 20240717/14-HQi/0000852 KGV.GF. VZC 181.468,29 445.138,89
GİRİŞCİ GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 396****126 ATAKENT MAH. 9. ÇIKMAZ SK. 1.ETAP ESKA 2B- Kapı No:13 /3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2019-12/2019 20250317/66-HPa/0001138 20250314/14-HQi/0001061 KV.GF. VZC 72.211,61 30.846,48
NAZARALİ GÖK 398****188 TÜRKOBA MAH. BURCU SK. TEPEKENT Kapı No:23 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2016-12/2016 20251001/66-HPa/0000020 20251001/14-HQi/0000521 KVMA 26.618,23
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 01/2022-12/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000079 KV.GF. VZC 262.656,64 1.074.504,42
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 10/2021-10/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000080 KDV.GF. VZC 329.396,55 668.718,22
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 01/2021-12/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000081 KV.GF. VZC 1.036.172,41 2.662.282,95
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 07/2021-09/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000082 KGV.GF. VZC 17.148,21 803.941,30
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 08/2021-08/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000084 KDV.GF. VZC 85.834,73 170.651,56
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 10/2021-12/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000085 KGV.GF. VZC 7.540,36 1.812.067,38
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 09/2021-09/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000086 KDV.GF. VZC 184.241,08 370.081,00
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 12/2021-12/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000087 KDV.GF. VZC 95.167,00 296.162,87
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 11/2021-11/2021 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000088 KDV.GF. VZC 74.029,52 152.026,36
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 03/2022-03/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000089 KDV.GF. VZC 130.463,48 419.946,84
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 02/2022-02/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000090 KDV.GF. VZC 86.842,27 276.372,14
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 04/2022-06/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000092 KGV.GF. VZC 1.443,77 37.125,50
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 01/2022-03/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000094 KGV.GF. VZC 51.407,89 1.037.378,93
RAMAZAN GÖZE 410****320 KAVAKPINAR MAH. NEHİR SK. KONUK APARTMANI Kapı No:28 Daire No:4 PENDİK İST. 01/2022-01/2022 20250530/66-HPb/0000023 20250530/14-HQj/0000095 KDV.GF. VZC 36.716,92 115.542,77
GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 438****355 HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2019-03/2019 20250120/66-HPb/0000345 20250116/14-HQj/0000897 KGV.GF. VZC 125.801,05 312.678,66
GÜNOKLAR GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 438****355 HALKALI MERKEZ MAH. 1.ÇINAR SK. Kapı No:3 Daire No:5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2019-12/2019 20250120/66-HPb/0000345 20250116/14-HQj/0000896 KV.GF. VZC 229.919,04 312.678,66
KAFKAS KONFEKSİYON BASKI NAKIŞ TEKSTİL VE AKSESUARLARI SANAYİ TİC.LTD ŞTİ 487****205 KANARYA MAH. DR. SADIK AHMET CAD. Kapı No:136 Daire No:1 K.ÇEKMECE İST. 04/2016-04/2016 20220420/66-HPb/0001378 20220420/14-HQj/0003179 GSTOP.GF. VZC 127.198,33 180.765,03
HAKKI KARAMAN 517****826 BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. SEDA SK. Kapı No:2J Daire No:YOK Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250930/66-HPc/0000021 20250930/14-HQk/0000241 KV.DV.DV. 24.508,02
ŞABAN HALİL KARTAL 526****088 YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 08/2016-08/2016 20250906/66-HPc/0000002 20250906/14-HQk/0000022 KDV.GF. VZC 49.126,93 78.818,32
ŞABAN HALİL KARTAL 526****088 YEŞİLPINAR MAH. ÇAY SK. EDA APT. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 06/2016-06/2016 20250906/66-HPc/0000002 20250906/14-HQk/0000026 KDV.GF. VZC 66.313,60 102.783,55
NECMETTİN KAVAK 528****742 SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. 01/2021-12/2021 20250415/66-HPc/0000018 20250415/14-HQk/0000196 KV.DV.DV. 225.155,71
NECMETTİN KAVAK 528****742 SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. 01/2020-12/2020 20250415/66-HPc/0000017 20250415/14-HQk/0000180 KV.DV.DV. 102.373,10
NECMETTİN KAVAK 528****742 SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. 09/2021-09/2021 20250415/66-HPc/0000017 20250415/14-HQk/0000183 KDV.DV. 26.978,58
NECMETTİN KAVAK 528****742 SÜMER MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. Kapı No:142/8 Daire No:34 ZEYTİNBURNU İST. 03/2021-03/2021 20250415/66-HPc/0000017 20250415/14-HQk/0000182 KDV.DV. 26.568,21
EMKAR ALTYAPI İNŞAAT ELEKT.TEKST. SANV VE TİC.LTD.ŞTİ. 540****832 KANARYA MAH/SEMT ÇALIKUŞU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 07/2017-07/2017 20240614/66-HPc/0000574 20240613/14-HQk/0001950 KDV.GF. VZC 116.698,97 47.304,00
SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN 542****408 KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL 07/2023-09/2023 20241116/66-HPc/0000004 20241116/14-HQk/0000027 GSTOP.DV. 129.904,41
SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN 542****408 KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL 09/2023-09/2023 20241116/66-HPc/0000004 20241116/14-HQk/0000019 KDV.DV. 95.039,04
SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN 542****408 KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL 08/2023-08/2023 20241116/66-HPc/0000004 20241116/14-HQk/0000022 KDV.DV. 95.039,04
SEYEDMOSTAFA KEIVANIAN 542****408 KISIKLI MAH. REŞATBEY SK. E BLOK Kapı No:51 E Daire No:17 ÜSKÜDAR İSTANBUL 04/2023-04/2023 20241116/66-HPc/0000004 20241116/14-HQk/0000018 KDV.DV. 34.087,28
AMNA KHLIF 548****775 ATAKENT MAH. 221. SK. SARAYBAHÇE EVLERI 22D Kapı No:22 D Daire No:14 K.ÇEKMECE İST. 01/2019-12/2019 20250317/66-HPc/0000546 20250314/14-HQk/0000994 YGV.GF. VZC 945.647,72 405.335,50
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250415/66-HPc/0000009 20250415/14-HQk/0000025 VZC 61.221,37
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250415/66-HPc/0000009 20250415/14-HQk/0000028 KV.DV.DV.GF. 129.294,57
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250415/66-HPc/0000009 20250415/14-HQk/0000065 KV.DV.DV 26.487,58
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 04/2022-06/2022 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000073 KGV.GF. VZC 56.116,03 143.274,96
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2023-03/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000076 KGV.GF. VZC 175.998,17 409.298,07
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000077 ÖUC 66.585,51
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 04/2023-06/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000079 KGV.GF. VZC 93.270,26 230.296,95
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2023-12/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000081 ÖUC 169.569,73
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 02/2023-02/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000082 KDV.GF. VZC 35.239,24 78.893,82
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2023-01/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000083 KDV.GF. VZC 38.499,24 84.614,82
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 03/2023-03/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000085 KDV.GF. VZC 107.737,70 245.789,43
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 06/2023-06/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000087 KDV.GF. VZC 34.063,37 82.411,38
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 05/2023-05/2023 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000088 KDV.GF. VZC 51.988,58 123.293,07
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000091 KV.GF. VZC 179.752,65 389.355,93
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 07/2022-09/2022 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000096 KGV.GF. VZC 51.872,77 141.471,18
SANAT KILICHEV 549****562 KANARYA MAH. 1.ÇALIKUŞU SK. Kapı No:30 Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 08/2022-08/2022 20250415/66-HPc/0000010 20250415/14-HQk/0000098 KDV.GF. VZC 38.340,64 77.195,91
"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 10.11.2025 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02335382
