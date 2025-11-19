19 Kasım 2025, Çarşamba

ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 19.11.2025 00:00 Güncelleme: 19.11.2025 00:02
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Sıra No MÜKELLEFİN ADI SOYADI ÜNVANI VERGİ NO ADRES VERGİ VEYA CEZA VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
DÖNEMİ TAKİP NO
1 GODERDZI ROGAVA (GODAR BİLGİ TEKN. TİC. LTD. ŞTİ. 3961328122) 7351641410 19 MAYIS MAH. TURABOĞLU SK. HAMDIYE YAZGAN IS MERKEZI 4/2 KADIKÖY -İSTANBUL 2020 2022060666M1V0000001 KDV- DMG ----------- 6.791.896,05 TL -----------
2 ÜNAL DANIŞMANLIK MEDİKAL İNŞAAT MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ 9120424814 19 MAYIS MAH.TURABOĞLU SK. HAMDIYE YAZGAN IS MERKEZI NO:4 D:2 KADIKÖY/İSTANBUL 2020 2023022766M1X0000146 KURUMLAR KDV KUR.GEÇ.V. G.FAİZİ Ö.USULSÜZLÜ V.Z.CEZASI 3.451.825,15 TL 14.668.173,93 TL
Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02337277
