DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel, 1. Kat 1 Nolu BB

Adres: Saraylar Mahallesi, 457.Sokak, Bina No:20, Daire No: 1-3, 20A, 20B Merkezefendi / Denizli - Yüzölçümü : 118 m2

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV : %1

İmar Durumu: Ticaret Alanı içerisinde. Bitişik Nizam 3 Kat, arka bahçe çekme mesafeleri:5,00 m

Şerhler: Denizli Belediyesi adına kayıtlı hisse taşınmazın zeminine yöneliktir

1.Artırma Başlangıç : 20/01/2026 - 11:01 - Bitiş : 27/01/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç : 20/02/2026 - 11:01 - Bitiş : 27/02/2026 - 11:01

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel Zemin Kat 4 Nolu BB -

Adres: Saraylar Mahallesi 457.Sokak No:20 Daire No: 1-3, 20A, 20B Merkezefendi / Denizli -

Yüzölçümü : 75 m2

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV : %20

İmar Durumu: Ticaret Alanı içerisinde. Bitişik Nizam 3 Kat, arka bahçe çekme mesafeleri:5,00 m

Şerhler: Denizli Belediyesi adına kayıtlı hisse taşınmazın zeminine yöneliktir

1.Artırma Başlangıç : 20/01/2026 - 12:02 - Bitiş : 27/01/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç : 20/02/2026 - 12:02 - Bitiş : 27/02/2026 - 12:02

14/11/2025

Basın No: ILN02336619

#ilan.gov.tr