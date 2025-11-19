BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2025/37 Ort. Gid. Satış

Konu: Bilirkişi Raporu Tebliği

HİSSEDAR : HATİCE KARAKOÇ - 59476449660 T.C. No

Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/415 Esas, 2022/662 Karar sayılı ilamı ile Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeni Mah. 406 Ada 196 Parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup, taşınmaz hakkında aldırılan 01/09/2025 tarihli bilirkişi raporu ile "656 m2 Yüzölçümündeki arsa vasıflı taşınmazın güncel tarih itibari ile toplam değeri 6.916.400,00-TL" olduğu tespit edilmiştir. Hissedar Hatice KARAKOÇ'un adresinin tespit edilememesi sebebiyle iş bu bilirkişi raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Basın No: ILN02337351

#ilan.gov.tr