19 Kasım 2025, Çarşamba
BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 19.11.2025 00:00 Güncelleme: 19.11.2025 00:05
İLAN
T.C.
BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2025/37 Ort. Gid. Satış
Konu: Bilirkişi Raporu Tebliği
HİSSEDAR : HATİCE KARAKOÇ - 59476449660 T.C. No
Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/415 Esas, 2022/662 Karar sayılı ilamı ile Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeni Mah. 406 Ada 196 Parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup, taşınmaz hakkında aldırılan 01/09/2025 tarihli bilirkişi raporu ile "656 m2 Yüzölçümündeki arsa vasıflı taşınmazın güncel tarih itibari ile toplam değeri 6.916.400,00-TL" olduğu tespit edilmiştir. Hissedar Hatice KARAKOÇ'un adresinin tespit edilememesi sebebiyle iş bu bilirkişi raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
Basın No: ILN02337351
#ilan.gov.tr