BALIKESİR 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı: E.71263820-2024/327-Ceza Dava Dosyası 14.11.2025



İLAN METNİ

Mahkememizin 02/07/2025 tarih ve 2024/327 esas, 2025/304 karar sayılı kararı ile Mustafa ve Miyase oğlu, 01/10/1978 Sürmene doğumlu sanık MEHMET ŞEMŞEK hakkında resmi Belgede Sahtecilik suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Nitelikli dolandırıcılık suçundan Beraat kararı verilmiştir. Mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi sanığın bildirmiş olduğu adreslere tebliğ çıkarılmış tebligat bila ikmal iade edilmiştir. Sanık hakkında adres araştırması sonuçsuz kalmış, mernis adresine çıkarılan tebliğ ve 35'e göre çıkarılan tebliğlerin adreste bulunan binanın yıkılmış olması sebebiyle iade edildiği görülmüş, bu sebeple sanığa ulaşılamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. İşbu gerekçeli kararı ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra sanığa tebliği yapılmış sayılacaktır. Sanığın, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Ağır Ceza olmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe ile veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile istinaf yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanık MEHMET ŞEMŞEK'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02336565

#ilan.gov.tr