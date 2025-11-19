ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/393 Esas

DAVACI : BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

DAVALI : SİNAN GÜLER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasında;

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile, Ankara İli,Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mahallesi,27910 ada/4 parsel,16 nolu b.b.kain mesken niteliğindeki taşınmazın 3/16 hissesi evrak üzerinde yapılacak inceleme ile yetinilerek İİK.281/2 md.gereğince ihtiyati haciz konulmasına, davaya konu taşınmazın davalılar arasındaki satımına ilişkin tasarrufun İİK 277 vd. maddelerinin kıyasen uygulanmak sureti ile B.K 19. madde gereğince davacı şirket yönünden iptaline; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Cevizlidere Mah.27910 ada 4 parsel, 16 nolu B.b kain mesken niteliğindeki taşınmazın 3/16 hissesi üzerinde İİK 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak Cebri İcra Ve Satış Yapabilme Yetkisinin davacı Şirkete Verilmesi ile Ankara 4.Genel İcra Müd.2025/22742 E.,İstanbul 8.İcra Müd. 2025/28686 E.,İstanbul 27.İcra Müd.2021/31127 E., Kdz. Ereğli 2.İcra Müd.2025/2504 E.sayılı Ankara E.sayılı icra takip dosyalarından olan alacağı karşılayacak miktarda haciz ve cebri satış yetkisinin davacı şirkete verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamış,adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dil.teb.it.2hafta içerisinde cevap vermeniz,varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dil.ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,121vd.md.gereğince elinizde bulunan belgelerin aslını yada onaylı örneğinin mahkememize göndermeniz, başka yerden get.belge için açıklama yapmanız, yapmadığınız takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.03.11.2025

Basın No: ILN02336226

#ilan.gov.tr