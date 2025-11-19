ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/392 Esas



İLAN

Davacı , FATİH KILAVUZ ile Davalılar , AHMET KILAVUZ, ESMA NUR YAVUZ, FERHAT KILAVUZ, FİRDEVS BİLİKTÜ, İBRAHİM KILAVUZ, LEYLA YILMAZ, NİGAR AKDENİZ, RAMAZAN BUĞDAY, TALİP KILAVUZ, YASİN KILAVUZ, YÜCEL KILAVUZ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen davalı LEYLA YILMAZ (T.C.K.No: 22150057024, Talip ve Müzeyin Kızı 20/08/1979 doğumlu)'a ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; davacının, davalı ile dava konusu,Adana İli, Sarıçam İlçesi, Kargakekeç Köyü, Köyiçi Mevkii, Cilt/Sayfa: 2/275, 18048 Ada, 76 Parsele kayıtlı taşınmazın paydaşlar arasında satış yoluyla giderilmesini, talep ettikleri dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 17/02/2026 günü saat 11.20'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı LEYLA YILMAZ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02337001

#ilan.gov.tr