BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/800 Esas

Mahkememizce, davalı 57955409846 T.C. Kimlik numaralı Tayfur Güney'e usulüne uygun tebligat yapılamaması nedeniyle, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 13/01/2026Duruşma Saati: 10:15

Belirtilen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edilecektir.

Bu ilan, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12/11/2025

Basın No: ILN02335450

#ilan.gov.tr