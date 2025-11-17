17 Kasım 2025, Pazartesi

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 17.11.2025 00:00 Güncelleme: 17.11.2025 00:01

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI İKİNCİ ALTI AY ÜLKE GENELİ GAZETE İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
SIRA NO: BORÇLUNUN ADI SOYADI VE ÜNVANI: İCRA TAKİP NO: İŞYERİ SİCİL NO: BORCUN TÜRÜ: BORCUN DÖNEMİ: BORÇ MİKTARI
1 CİHAN HAZAR (BODRUM MAVİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKET) 2024/28227 25510010112909010480284000 PRİM 2024/4-5-6-7-8-9- ₺3.828.436,59
2 (BODRUM MAVİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKET) 2024/28227 25510010112909010480284000 PRİM 2024/4-5-6-7-8-9- ₺3.828.436,59
3 CİHAN HAZAR (MAVİ ROTAOTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 2024/25091 25510010112848800480277000 PRİM 2023/12/-2024/1-2-3-4-5-6-7-8 ₺3.737.800,97
4 MARİOLİNOGIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 2024/25103 25611010112931240480276000 PRİM 2024/6-2024/7 ₺6.289.903,11
5 MARIO JUNIOR HADDAD (MARİOLİNOGIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ) 2024/25103 25611010112931240480276000 PRİM 2024/6-2024/7 ₺6.289.903,11

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze borçları bulunan ve yukarıda belirtilen mükellefler adına Ödeme Emirleri; mükelleflerin adreslerinin belirlenememesi, bilinen son adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden geri dönmesi, adres kayıt sistemlerinde adreslerinin bulunmaması ve yabancı memleketlerde ikamet etmeleri nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bu ilanın yayınlanmasında sonra 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirtilen sürelerde Mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ve süre bitiminde haklarında 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun kapsamında cebren İcra Yoluna gidileceği ilanen tebliğ olunur.

Not: Mevcut tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanmamış olup, ödeme anında ayrıca hesaplanarak borca ilave edilecektir.

Basın No: ILN02333429
#ilan.gov.tr