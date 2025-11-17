MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze borçları bulunan ve yukarıda belirtilen mükellefler adına Ödeme Emirleri; mükelleflerin adreslerinin belirlenememesi, bilinen son adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden geri dönmesi, adres kayıt sistemlerinde adreslerinin bulunmaması ve yabancı memleketlerde ikamet etmeleri nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bu ilanın yayınlanmasında sonra 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirtilen sürelerde Mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ve süre bitiminde haklarında 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun kapsamında cebren İcra Yoluna gidileceği ilanen tebliğ olunur. Not: Mevcut tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanmamış olup, ödeme anında ayrıca hesaplanarak borca ilave edilecektir. Basın No: ILN02333429

#ilan.gov.tr