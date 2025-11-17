GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Sayı : 2025/1021 Esas 11.11.2025
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Mehmet Ali TÜYLÜ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1021 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 11.11.2025
Katip 127958
e-imzalıdır
Hakim 211608
e-imzalıdır
GAİP
TC KİMLİK NO : 33530184322
ADI SOYADI : MEHMET ALİ TÜYLÜ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HAMİDE
DOĞUM TARİHİ : 15/01/1941
DOĞUM YERİ : KIZILKAYA
Adres : GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Orhan ŞİMŞEK Zabıt Katibi
Basın No: ILN02335910
