GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Sayı : 2025/1021 Esas 11.11.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Mehmet Ali TÜYLÜ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1021 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 11.11.2025

Katip 127958 e-imzalıdır Hakim 211608 e-imzalıdır

GAİP

TC KİMLİK NO : 33530184322

ADI SOYADI : MEHMET ALİ TÜYLÜ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : HAMİDE

DOĞUM TARİHİ : 15/01/1941

DOĞUM YERİ : KIZILKAYA

