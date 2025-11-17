DÖRTYOL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/145 Esas 24.10.2025

Konu : İlan hk

İLAN



Davacı RECEP MULUK ile Davalılar AYŞE YURDUSEVEN, FATMA YURDUSEVEN, MEHMET YURDUSEVEN, MURAT YURDUSEVEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Dahili davalı MEHMET YURDUSEVEN'e (Ürgen Paşa Mah. 75. Yıl Bulvarı No:26 İç Kapı No: 10 Antakya/HATAY) yapılan tüm araştırmalara ve yapılan tebligatlara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, bilirkişi raporu, tensip tutanağı, duruşma zaptı ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İLGİLİ KİŞİ : MEHMET YURDUSEVEN - 25318852172 YAŞAR ve AYŞE oğlu/kızı, 13/10/1977 d.lu.

Ürgen Paşa Mah. 75. Yıl Bulvarı No:26 İç Kapı No: 10 Antakya/HATAY

Basın No: ILN02335587

#ilan.gov.tr