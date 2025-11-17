AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/415 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Bilaller köyünde yer alan taşınmazın; güneyinde 109 ada 76 parsel numaralı vasıflı taşınmaz bulunan, kuzeyinde Bilaller köyü, 138 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz bulunan, doğu ve batısında yol bulunan yaklaşık 300,00m2 genişliğine sahip tapusuz bir alanın tescili istenmektedir.
Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerinde üstün bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal sürede yukarıda dosya numarası ile hakimliğimize müracaatları ilan olunur.
|
Davacı Adı Soyadı:
|
Davalı Adı Soyadı
|
Dava:
|
SEVİM AVCU
|
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
|
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
ÇANAKKALE BİLALLER MUHTARLIĞI
EK: Kadastro Bilirkişi raporu ve krokisi
Kroki 1 Kroki alan ve koordinatlar
Kroki 2 İlk tesis kadastrosuna ait 1/1000 Ölçekli Pafta-7 (Mera – 416 parsel)
Kroki 3 Sayısallaştırma sonucu oluşan 1/1000 ÖLÇEKLİ I16C13A2B pafta (Mera – 109 ada76 parsel)
Kroki-4 1956 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası
Kroki-5 1968 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası
Kroki-6 1976 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası
Kroki-7 1995 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası
Kroki-8 2017 Tarihli Ortofoto Üzerinde Durum Tespit Haritası
Basın No: ILN02335960
