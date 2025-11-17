AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/415 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Bilaller köyünde yer alan taşınmazın; güneyinde 109 ada 76 parsel numaralı vasıflı taşınmaz bulunan, kuzeyinde Bilaller köyü, 138 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz bulunan, doğu ve batısında yol bulunan yaklaşık 300,00m2 genişliğine sahip tapusuz bir alanın tescili istenmektedir.

Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerinde üstün bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal sürede yukarıda dosya numarası ile hakimliğimize müracaatları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: SEVİM AVCU HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

ÇANAKKALE BİLALLER MUHTARLIĞI

EK: Kadastro Bilirkişi raporu ve krokisi

Kroki 1 Kroki alan ve koordinatlar

Kroki 2 İlk tesis kadastrosuna ait 1/1000 Ölçekli Pafta-7 (Mera – 416 parsel)

Kroki 3 Sayısallaştırma sonucu oluşan 1/1000 ÖLÇEKLİ I16C13A2B pafta (Mera – 109 ada76 parsel)

Kroki-4 1956 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası

Kroki-5 1968 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası

Kroki-6 1976 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası

Kroki-7 1995 Tarihli Hava Fotoğrafı Üzerinde Durum Tespit Haritası

Kroki-8 2017 Tarihli Ortofoto Üzerinde Durum Tespit Haritası

