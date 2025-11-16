T.C.İSTANBUL 20. İCRA CEZA MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL20. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Sayı: E.28862556-2024/160-Ceza Dava Dosyası

İstanbul 20. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/160 Esas sayılı dosyasında Müşteki ABC KİMYA SANAYİ A.Ş. tarafından sanık FETHİ KİNİN aleyhine; Ziraat Bankası Yeşilköy/Şubesine ait 0079037 seri nolu, 25/07/2024 Keşide tarihli, 1.250.000,00 TL bedelli çeke ilişkin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, Mahkememizce YETKİSİZLİK kararı verilmiştir.

CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık FETHİ KİNİN (TCKN: 54889058614)'e tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 23.10.2025

