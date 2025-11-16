T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/257

DAVALI: VEDAT GÖKÇE - (27088214518) Sahil Mah. Anafartalar Sk. 5/15 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Davacı Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan incelemesi sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/12/2025 günü saat: 11:38'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, işbu ilanın yayınlanmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 28/10/2025

Basın No: ILN02336233

#ilan.gov.tr