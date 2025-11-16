16 Kasım 2025, Pazar

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Giriş: 16.11.2025 00:00 Güncelleme: 16.11.2025 00:01
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞİ
MÜKELLEFİN VERGİ VERGİ/CEZA BİLİNEN VERGİ VEYA VERGİNİN CEZANIN VERGİNİN CEZANIN
ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI NUMARASI İHBARNAME NO ADRESİ CEZA DÖNEMİ NEVİ NEVİ MİKTARI MİKTARI
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000015 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 2020/5-2020/5 KDV VZ 13448.86 40346.58
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000016 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 2020/6-2020/6 KDV VZ 20295.36 60886.08
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000017 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 2020/8-2020/8 KDV VZ 36079.72 108239.16
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000018 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 2020/9-2020/9 KDV VZ 58486.64 175459.92
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000019 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 2020/10-2020/10 KDV VZ 13811.62 41434.86
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000020 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 04/2020-06/2020 KGV VZ 41242.94 123728.82
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110513U7q0000021 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 07/2020-09/2020 KGV VZ 115581.11 346743.33
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110613U7q0000001 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 10/2020-12/2020 KGV VZ 16880.87 50642.61
BORBEKTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1800060979 2025110613U7q0000002 ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. GİYİMKENT 12.SK.GİYİMKENT Ö78 BLOK2 A ESENLER İSTANBUL 01/2020-12/2020 KV VZ 173704.92 521114.76
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000001 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 01/2020-12/2020 KV VZ 221826.16 665478.48
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000003 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 01/2020-03/2020 KGV VZ 56995.13 170985.39
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000004 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 04/2020-06/2020 KGV VZ 113363.4 340090.2
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000006 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 10/2020-12/2020 KGV VZ 48300.44 144901.32
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000011 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 03/2020-03/2020 KDV VZ 40.296,77 120890.31
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000012 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 04/2020-04/2020 KDV VZ 45486.24 136458.72
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000013 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 05/2020-05/2020 KDV VZ 28496.52 85489.56
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000014 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 06/2020-06/2020 KDV VZ 18769.12 56307.36
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000018 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 11/2020-11/2020 KDV VZ 9450.53 28351.59
TEVFİK ÇELİK 2400563515 2025050613U7x0000019 KARAAĞAÇLI MAH.KANLIGÖL KÜMESİ KM. EVLERİİ 10/1 GÜNEY DENİZLİ 12/2020-12/2020 KDV VZ 24756.23 74268.69
MACRON OTO KIRT.TUR.SAĞ.ÜRN.LTD.ŞTİ. 6090946694 2025080713U7v0000028 100.YIL MAH.2249 SK.59 NO 410 BAĞCILAR/İSTANBUL 04/2020-06/2020 KGV VZ 40372.89 40372.89
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
