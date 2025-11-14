14 Kasım 2025, Cuma
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
|6311697041
|NEZ DENİZCİLİK AMBALAJ REKLAM GIDA TEKSTİL İTHALATİHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mernis Kaydı Yok
|01/2022-12/2022
|3080
|2024120714Ozt0000775
|5.796.548,55
|6311697041
|NEZ DENİZCİLİK AMBALAJ REKLAM GIDA TEKSTİL İTHALATİHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mernis Kaydı Yok
|07/2022-09/2022
|3080
|2024051514Ozt0001149
|2.709.512,60
|9110259238
|OSMAN ÜNAL
|Mernis Kaydı Yok
|01/2022-12/2022
|3080
|2025082014Ozw0000011
|5.722.440,48
|9110259238
|OSMAN ÜNAL
|Mernis Kaydı Yok
|04/2022-06/2022
|3080
|2025082014Ozw0000013
|5.502.242,85
|9110259238
|OSMAN ÜNAL
|Mernis Kaydı Yok
|06/2022-06/2022
|3080
|2025082014Ozw0000015
|4.284.520,38
|ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerine ait olup, yukarıda vergi numarası, adı ,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emirleri bilinen adreslerinin olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. 104. 105. ve 106. maddelerine istinaden vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve ya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İlan Asma Tarihi : 22/10/2025
Basın No: ILN02330629
