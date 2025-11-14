ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerine ait olup, yukarıda vergi numarası, adı ,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emirleri bilinen adreslerinin olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. 104. 105. ve 106. maddelerine istinaden vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve ya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İlan Asma Tarihi : 22/10/2025