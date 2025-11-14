14 Kasım 2025, Cuma

ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş: 14.11.2025 00:00 Güncelleme: 14.11.2025 00:00

ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Vergi No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Vergi Kodu

Takip Dosya No

Toplam Borç
6311697041 NEZ DENİZCİLİK AMBALAJ REKLAM GIDA TEKSTİL İTHALATİHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mernis Kaydı Yok 01/2022-12/2022 3080 2024120714Ozt0000775 5.796.548,55
6311697041 NEZ DENİZCİLİK AMBALAJ REKLAM GIDA TEKSTİL İTHALATİHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mernis Kaydı Yok 07/2022-09/2022 3080 2024051514Ozt0001149 2.709.512,60
9110259238 OSMAN ÜNAL Mernis Kaydı Yok 01/2022-12/2022 3080 2025082014Ozw0000011 5.722.440,48
9110259238 OSMAN ÜNAL Mernis Kaydı Yok 04/2022-06/2022 3080 2025082014Ozw0000013 5.502.242,85
9110259238 OSMAN ÜNAL Mernis Kaydı Yok 06/2022-06/2022 3080 2025082014Ozw0000015 4.284.520,38
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Mükelleflerine ait olup, yukarıda vergi numarası, adı ,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emirleri bilinen adreslerinin olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. 104. 105. ve 106. maddelerine istinaden vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve ya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İlan Asma Tarihi : 22/10/2025

Basın No: ILN02330629
#ilan.gov.tr