SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2024/358 Esas

DAVALILAR: Emine Karadağ, Süphi Karadağ, Şevkiye Karadağ

Davacılar Awal Fawzı Omaırat, Fadı Fawzı Omaırat, Faısal Fawzı Omarıat, Haıtam Fawzı Omerıat, Samı Fawzı Omerıat, Sıham Fawzı Omerıat tarafından Davalılar Emine Karadağ, Peyrüze Ökmen, Ramazan Karadağ, Reşşi Karadağ, Sara Baysak, Süphi Karadağ, Şevkiye Karadağ, Şeyhmus Karadağ, İçişleri Bakanlığı Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istemli davasının yapılan yargılamasında; adres araştırmasından netice alınamadığından tensip zaptı, dava dilekçesi ve duruşma zaptının ve duruşma günü :13/01/2026, saat: 09:15 olduğu ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davaya, tebliğden itibaren iki haftalık cevap dilekçesi verme süresinin bulunduğu ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde ileri sürülen tüm vakıaların inkar edilmiş sayılacağı ve cevap dilekçesi verildikten sonra henüz cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, cevap dilekçesi verilmesi halinde HMK'nın 129. maddesinde belirtilen unsurlar ile davacı sayısınca suret sayısı ve tebligat giderini haiz bulunması gerektiği ihtar olunur.

Basın No: ILN02334010

