KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/340 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer ve malikler; Kırşehir Merkez Sıdıklıküçükoba köyü 230 ada 4 parsel,227 ada 7parsel, 228 ada2 parsel,226 ada 7 parsel Ali EROĞLU, Durdu EROĞLU vd.

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: DSİ Genel Müdürlüğü.

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d) Açılacak bu davalara husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/11/2025

Basın No: ILN02332965

