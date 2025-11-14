ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/421 Esas

Davacı , İSMET ERDOĞAN ile Davalılar , ELİF TURABİK, GÜRKAN TURABİK, GÜVEN TURABİK, HABİP TURABİK, MENZUME COŞKUN, SEMA KAYA, SEMANET OĞUZ, ŞİNASİ TURABİK, ZÜBEYDE GÜNAY arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı davası nedeniyle;

Davalı İsmail ve Elif oğlu 22/12/1979 doğumlu (T.C : 38209249210)GÜVEN TURABİK'in açık adresi tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; , HMK 281. maddesi gereğince bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ile iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02334012

#ilan.gov.tr