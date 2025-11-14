ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/431 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/431 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.480.000,00 1 Taşıt Satışa Konu; 34 KNA 086 Plakalı, TÜMOSAN marka, TM8K3S08 Tipli, 4DT39T195C331165 Motor No'lu , NP2THKMKBRK121017 Şasi No'lu Traktör Cinsli, 2024 Model, Kahverengi (Kiremit Kırmızısı), Dizel, Otamatik vites, KM Bilgisi (Kullanım Saati) okunamadı aracın TAM HİSSESİ satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:45 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:45 Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:45

07/11/2025 (İİK m.114/4)

