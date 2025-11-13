13 Kasım 2025, Perşembe

YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Ceza Toplamı Toplam Borç
8590089007 43273468658 CEYDA TÖZEN REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. İETT SİTESİ Kapı No:80/2 SARIYER İST 201701201712 0010 0010 2024031866QNJ0000006 2024031814QO40000042 0,00 39.636,44
8590089007 43273468658 CEYDA TÖZEN REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. İETT SİTESİ Kapı No:80/2 SARIYER İST 201701201712 0010 3080 2024031866QNJ0000006 2024031814QO40000042 178.364,01 178.364,01
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02332789
